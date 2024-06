Manna alla ricerca di un esterno e un difensore centrale Il ds del Napoli valuta Spinazzola, in scadenza con la Roma. Per la difesa spunta lo spagnolo Marin

Va a caccia di ali Giovanni Manna. Il ds del Napoli cerca gli esterni giusti per far volare la squadra di Antonio Conte. Con il 3-4-3 che adotterà il nuovo allenatori serviranno dei calciatori che sanno spingere ma soprattutto difendere. Devono diventare i quinti del reparto arretrato in fase di non possesso e devono al tempo stesso dare una mano all’attacco quando il pallone sarà tra i piedi degli azzurri. La situazione attuale di Di Lorenzo non promette nulla di buono. In rosa c’è Mazzocchi in quel ruolo ma da solo non può rimanere eventualmente il capitano dovesse emigrare.

I PROFILI. Un primo nome accostato al Napoli è quello di Leonardo Spinazzola. Il terzino è in scadenza di contratto con la Roma e quindi potrebbe arrivare a parametro zero. A Conte potrebbe piacere con le sue caratteristiche. Il calciatore sarebbe ben felice diindossare la maglia azzurra. Anche perché con Conte si può puntare addirittura allo scudetto.Manna ha in agenda il nome di Amar Dedic, giovane e promettente terzino destro del Red Bull Salisburgo. Classe 2002, il terzino è bravo per la sua versatilità e capacità di giocare su entrambe le fasce e come difensore centrale. Sarebbe un bel investimento da parte del club partenopeo vista anche la giovane età del calciatore. Come terza ipotesi c’è Borna Sosa dell’Ajax. Di nazionalità croata, il difensore del ’98 sa fare bene il suo lavoro. Potrebbe essere un valido elemento per la rosa di Conte. Ma è tutto da decidere. Al momento Spinazzola è il favorito.

IL CENTRALE. Hermoso resta un obiettivo di Manna. Il difensore spagnolo è già in Italia. Ma non per svolgere le visite mediche con il Napoli. È in Sardegna assieme alla sua compagna per trascorrere un po’ di vacanze. Si libera a parametro zero dall’Atletico di Madrid e quindi la possibilità di giocare con il Napoli è seria. Bisogna trovare l’accordo economico con il suo manager. In cima alla lista di Conte, però, c’è Alessandro Buongiorno. Impegnato in Nazionale, il difensore del Torino è molto apprezzato dall’allenatore azzurro. Al momento Cairo chiede 45 milioni di euro. Vuole incassare il più possibile il patron granata ma De Laurentiis vuole uno sconto. O?inserire una contropartita tecnica.