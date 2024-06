Lukaku resta in corsa per l'attacco Il tecnico vuole il belga nel suo attacco. Manna tratta con il Chelsea ma non abbandona altre piste

Antonio Conte vuole un attacco di forza e d’esperienza. Ed è per questo che insiste per avere nel suo reparto avanzato Romelu Lukaku. È sempre rimasto nella lista di Manna il bomber belga. Il tempo per poterlo acquistare c’è. Ma il tecnico salentino va di fretta perché vuole sapere il prima possibile con chi dovrà lavorare dopo gli Europei. Dovesse rimanere Osimhen sarebbe contentissimo. Ma l’ex ct sa bene che il nigeriano ha uno stipendio troppo alto per poter far parte ancora della squadra azzurra. De Laurentiis è deciso più che mai a cederlo per incassare un bel po’ di soldoni ma anche per abbassare il tetto ingaggi. Soprattutto in una stagione dove non ci saranno leCoppe europee. Manna è in contatto con il Chelsea. Che vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Magari per 25 milioni di euro. L’intoppo è l’ingaggio di Big-Rom ma si può lavorare.

Il Napoli, comunque, continua a lavorare su altri profili. Dovbyk del Girona è un elemento che potrebbe fare al caso del club partenopeo. ma c’è pure Gimenez del Feyenoord che potrebbe finire nella rosa partenopea. Per quanto riguarda Gyokeres, lo Sporting chiede una cifra blu. Al momento sono tutte trattative finite in stand-by perché la priorità resta Lukaku. Che è il pupillo di Conte. Il centravanti sa che andando al Napoli andrebbe sul sicuro e potrebbe provare a vincere un altro scudetto.