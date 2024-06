Osimhen, senza cessione in tempo dovrà partire per il ritiro La cessione dell'attaccante del Napoli sembra scontata, ma c'è tanto da definire

Victor Osimhen potrebbe partire inizialmente per il ritiro di Dimaro Folgarida. Proprio così. Se entro il 7 luglio non ci sarà una cessione il bomber nigeriano dovrà rispondere alla convocazione di Antonio Conte. Prima per il raduno e poi per la prima fase di preparazione a Dimaro Folgarida dall’11 al 21 luglio. Sarebbe il massimo per i tifosi che andranno in Trentino a vedere gli allenamenti del nuovo allenatore. Sarebbe un’attrazione non da poco in Val di Sole. D’altronde senza acquirenti resta un giocatore del Napoli a tutti gli effetti. Poi magari potrebbe avere qualche permesso speciale. Si vedrà.