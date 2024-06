Conte ha blindato anche Lobotka Dopo i no alle partenze di Di Lorenzo e Kvaratskhelia, il tecnico si oppone alla cessione

Le prime settimane da allenatore del Napoli, Conte le sta passando a blindare i suoi giocatori. Prima di cominciare a fare il suo lavoro da allenatore, il salentino sta mettendo i puntini sulle i per evitare di perdere calciatori per strada. Soprattuttoquelli che lui ritiene leader del gruppo partenopeo. Conte aveva puntato i piedi per Di Lorenzo e Kvara e lo continuerà a fare. Nel frattempo ha dovuto mettere il veto pure suLobotka. Gli agenti dello slovacco avevano trovato l’accordo con il Barcellona. Ma gli è stato risposto che il centrocampista non si muove. Il pupillo di Hamsik è un altro elemento base di quello che dovrà essere il Napoli di Conte. Quindi gli azulgrana se ne facessero una ragione. Naturalmente, così come confermato dal manager del centrale, a cambiare le carte in tavola è stato Conte. Il salentino ha congelato tutto. Se non fosse arrivatolui molto probabilmente se ne sarebbe andato Lobo. Il Barcellona lo aveva notato nel doppio confronto della sfida di Champions League. E già in Spagna c’era stato un contatto. Le idee erano ben chiare dell’entourage. Poi, però, Conte ha rotto i piani di tutti. Anche quelli di Di Lorenzo edi Kvaratskhelia. Il mercato lo comanda lui. Sa come bisogna ricostruire il Napoli e certi profili devono restare loro malgrado. Poi una volta rimasti si renderanno conto che avranno fatto bene.