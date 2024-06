Conte: "Non ci sono dubbi, Kvaratskhelia resterà" Il tecnico azzurro. "Niente "se". Resta. Contento o scontento non importa, gli passerà"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Antonio Conte ha parlato di Kvaratskhelia: "Rimane. No perché sento delle perplessità. Ripeto, non bisogna averne. Sono stato molto categorico su questo. Non vorrei neanche che in futuro ci sia di nuovo questo ritornello.

Questa bellissima notizia gliel'ha data il presidente.

Kvaratskhelia è un giocatore che ce ne sono sempre di meno con queste caratteristiche, per questo non è un capriccio il voler tenere Kvara. Lo considero un giocatore veramente forte, come Di Lorenzo. Forte nell'uno contro uno se sta sulla fascia, ma forte anche quando viene dentro comunque è anche un fantasista, crea delle situazioni non solo a livello di gol suo ma anche di assist molto importanti. Io penso che se Kvara lo tieni sistematicamente dentro al campo, un po' lui perde la sua libertà mentale io penso. Dobbiamo assecondare le sue caratteristiche, faremo questo con lui e con i giocatori che abbiamo in rosa".