"Andrei al Barcellona": anche Lobotka fa arrabbiare Conte Lo slovacco è nella lista degli incedibili, ma dal ritiro della nazionale parla del suo futuro

Antonio Conte è stato chiaro: decide lui chi va e chi resta. Il nuovo allenatore del Napoli ha fatto anche un elenco di quelli che per lui sono gli incedibili: Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Anguissa, Lobotka e Meret sono quelli da lui citati. "Nessuna confusione, qui ora c'è chiarezza" ha spiegato il tecnico, ammettendo che l'unico che può partire è Victor Osimhen. "C'erano accordi già presi - ha spiegato Conte - che accetto e sui quali non posso dire niente". Quindi nessuna altra cessione eccellente: un concetto che Di Lorenzo e Kvaratskhelia hanno iniziato a recepire, visti i primi segnali di distensione. Ma forse il messaggio non è arrivato a Lobotka, che in vista degli ottavi degli Europei con la Slovacchia ha parlato del suo futuro: "Il Barcellona? Mi piacerebbe, se arrivasse un'offerta vorrei andarci".

Non è la prima volta che il regista del Napoli viene accostato alla squadra catalana, anche se di recente il suo agente ha chiarito che il discorso con gli spagnoli non è mai decollato. Le parole di Lobotka, però, non faranno piacere a Conte, che ha capito che dovrà fare i conti con le scorie della scorsa stagione, e un generale malcontento che sembra abbia contagiato gran parte dello spogliatoio. Va anche detto che i calciatori tendono più facilmente a fare queste dichiarazioni quando sono con le loro nazionali, ma quando conosceranno il nuovo allenatore torneranno tutti nei ranghi, visto Conte ha fatto capire chiaramente che non sarà ceduto nessun big.