Figuraccia Italia agli Europei, ma Spalletti non si dimette Oggi la conferenza stampa congiunta con il presidente della Figc Gravina

Alle 12.30 il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il commissario tecnico Luciano Spalletti terranno una conferenza stampa di fine competizione. Battuta dalla Svizzera, ieri sera l'Italia è stata eliminata dall'Europeo agli ottavi di finale, al termine di un cammino deludente concluso dopo quattro partite col 2-0 di Berlino.

Oggi, prima del rientro in Italia, sarà il giorno delle spiegazioni: Gravina e Spalletti che si sono confrontati in nottata parleranno da 'Casa Azzurri' a Iserlohn per dare la loro versione dei fatti. Non sono previsti passi indietro, né in Federazione né da parte del commissario tecnico: ieri dopo Svizzera-Italia 2-0 Luciano Spalletti non ha accennato alla possibilità di dimissioni e ha già parlato di correttivi per l'Italia che verrà.