Napoli, la difesa cambierà volto Ma Rrahmani e Di Lorenzo resteranno punti fermi del progetto di Conte

Il presidente della Figc Gabriele Gravina proverà a salvare l'Italia con una commissione di appositi "saggi", e intanto si riapre il consueto dibattito sui giovani e il poco spazio che riescono a trovare in Serie A. Nel primo giorno ufficiale di calciomercato, il Napoli da subito il buon esempio mettendo sotto contratto Christian Garofalo, difensore della nazionale Under 17 e neo campione d'Europa. Il classe 2007, considerato un talento, ha firmato il suo primo contratto da professionista. E a proposito di difensori, si aspetta l'ok per Rafa Marin, che in settimana dovrebbe svolgere le visite mediche.

Ma il ds Manna è pronto a spingere per un altro centrale, Alessandro Buongiorno del Torino. Si proverà a chiudere per una cifra non inferiore a 30 milioni di euro, anche se il presidente Cairo ne chiede 10 in più, senza contropartite tecniche. Ma le operazioni sono molteplici, visto che si lavora anche all'ingaggio dello svincolato Spinazzola: l'esterno sinistro si è liberato dalla Roma. Il Napoli lo cerca per farlo firmare a parametro zero, ma probabilmente bisognerà aspettare che Mario Rui trovi squadra in Portogallo. Operazioni che cambieranno la difesa, anche se Conte continuerà a puntare su Rrahmani e soprattutto Di Lorenzo per creare le fondamenta del suo nuovo Napoli.