Napoli, lunedì le visite di Spinazzola. Buongiorno, nessun timore dell'Inter All'esterno sinistro biennale secco a 1.8 milioni più bonus

Lunedì a Roma le visite mediche di Rafa Marin e Spinazzola con il Napoli. All'esterno sinistro biennale secco a 1.8 milioni più bonus. Non ci sarebbe opzione per il terzo anno. Entrambi saranno martedì a Castel Volturno per la prima giornata del raduno con visite e test atletici. Oggi il Napoli dirama la lista dei convocati, c'è anche Osimhen, che dovrebbe arrivare mercoledì e partire per il ritiro di Dimaro, ma i piani non cambiano e sarà ceduto. Per Buongiorno (5 anni per 2.5 milioni) si lavora ancora dopo il disturbo dell'Inter e la conferma della volontà del calciatore di scegliere il Napoli.

Da trovare una soluzione per la clausola rescissoria, chiesta dal giocatore e che il club azzurro non vuole mettere nel contratto. Potrebbe essere inserita a partire dal 2027 con un rinnovo contrattuale. Non c'è fretta visto che il calciatore si aggregherà solo per il ritiro di Castel di Sangro, così come i nazionali Meret, Raspadori, Folorunsho, Di Lorenzo, Lobotka e Kvaratskhelia. Olivera rientrerà direttamente ad agosto.