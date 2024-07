Campagna abbonamenti: si parte il 9 luglio Martedì sarà presentata la nuova campagna tesseramenti: tifosi in attesa

Prima la maglia nuova e poi la campagna abbonamenti. Ieri il club azzurro ha svelato la casacca azzurra che i giocatori del Napoli indosseranno la prossima stagione. Le formule e prezzi delle tessere saranno svelati ai tifosi partenopei martedì 9 luglio. A darne notizia è stato il responsabile del marketing Tommaso Bianchini. Non si sa se ci saranno delle novità o delle iniziative per spingere i napoletani ad andare allo stadio. Di sicuro servirà qualcosa per stimolare un popolo che è ancora deluso dalla scorsa stagione.

Non basterà l’ingaggio in panchina di Antonio Conte per caricare unapiazza delusa. Bisognerà aspettare, dunque, ancora qualche giorno per sapere tutto. «La stagione 24/25 - ha detto Bianchini - inizia quindi con lo svelamento della nostra nuovaidentità, mentre nella giornata del 9 Luglio sarà annunciata la nuova Campagna Abbonamenti per poter continuare a vivere da vicino la passione per la nostra Città e per la nostra squadra».Il Napoli quest’anno dovrà fare a meno dei soldi che ha incassato fino all’anno scorso dalle competizioni europee. Mancherà la Champions e quindi si dovrà basare solo sui soldi che arriveranno dalle partite di campionato interne e dalle sfide di Coppa Italia. Una ragione in più per provare a tornare subito ad alti livelli perché si perde anche a livello economico.