Napoli, è fatta per Buongiorno: a inizio settimana le firme Chiusa la trattativa per il difensore del Torino. Inserita una clausola da 70 milioni

Il Napoli è semprepiù vicino ad AlessandroBuongiorno, lavera priorità di AntonioConte per la difesa. C’èl’intesa di massima sia con ilTorino che con il giocatore:mancano da limare solo gliultimi dettagli legati ai bonusper un’eventuale vittoriadello Scudetto. Nel suocontratto sarà presente unaclausola rescissoria da 70milioni di euro attivabile dal terzo anno di contratto in poi, vale a dire dall’estate 2027. Il ruolo di Antonio Conte è stato centrale nella trattativa: il tecnico azzurro hatelefonato Buongiorno nelle ultime ore dopo le parole del suo agente che aveva parlato di Inter. Il classe 1999 ha però ribadito il suo impegno all’allenatore leccese, anche perché i nerazzurri si sarebbero mossi non prima di cedere Stefan De Vrij.