Nella lista dei convocati per il ritiro di Dimaro mancano sette nazionali Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, Meret, Lobotka, Kvaratskhelia e Olivera torneranno a fine mese

Comincia a prendere forma il nuovo Napoli di Antonio Conte: oggi giornata di visite mediche per i due nuovi acquisti, Leonardo Spinazzola e Rafa Marin. L'esterno ex Roma e il difensore spagnolo del Real Madrid sono a Villa Stuart a Roma: dopo i test e la firma sul contratto raggiungeranno Napoli. Domani a Castel Volturno il primo giorno di raduno, con visite e test atletici per gli azzurri convocati per il ritiro di Dimaro, che comincerà giovedì. Non ci saranno 7 nazionali: i sei reduci dall'Europeo, vale a dire gli italiani Meret, Folorunsho, Raspadori e Di Lorenzo, lo slovaccho Lobotka e il georgiano Kvaratskhelia. Si aggregheranno soltanto a fine mese, in tempo per il secondo ritiro estivo, quello in Abruzzo.

Anche Olivera non sarà presente, in quanto ancora impegnato in Coppa America: l'uruguaiano rientrerà direttamente ad agosto, a pochi giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia, quando il Napoli sfiderà il Modena al "Maradona". E a proposito di nazionali, anche il terzo nuovo acquisto, il difensore del Torino Alessandro Buongiorno, sta per firmare il suo contratto col Napoli: arriva per 38 milioni di euro e una clausola rescissoria da 70 milioni, che si attiverà soltanto a partire dal 2027. Per il difensore centrale un contratto di 5 anni a 2.5 milioni a stagione. Anche lui non sarà subito a disposizione, in quanto ancora in vacanza. I tifosi lo vedranno soltanto nel ritiro di Castel di Sangro. Ma non ci sono solo acquisti: completata la cessione in prestito con diritto di riscatto dell'esterno di fascia Alessandro Zanoli, che si trasferirà al Genoa.