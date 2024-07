Napoli a Dimaro con nuove certezze nel gruppo e sul mercato Diverse trattative con un valzer di punte per gli equilibri nella rosa azzurra

Viaggio destinazione Dimaro Folgarida per il Napoli dopo due giorni di raduno a Castel Volturno che hanno già chiarito al gruppo l'idea di Antonio Conte. "Amma faticà", aveva assicurato il tecnico nel video di ingresso per la nuova avventura prima della conferenza stampa a Palazzo Reale e il ritiro si aprirà al ritmo di doppia seduta e con l'allenamento mattutino e pomeridiano durerà almeno due ore.

Giovanni Di Lorenzo capitano

Prime certezze dal mercato con le ufficialità di Rafa Marin e di Leonardo Spinazzola, ma anche all'interno del gruppo perché, di fatto, la vicenda con Giovanni Di Lorenzo si è chiusa. Tra chiarimenti e messaggi decisi da parte di Conte, espressi anche in pubblico, il profilo dell'esterno è sempre stato centrale nelle idee dello staff tecnico e Di Lorenzo sarà il capitano del Napoli anche nella prossima stagione.

Osimhen al PSG con Lukaku in azzurro

In chiave mercato dopo giorni di stand-by con Victor Osimhen in gruppo per rispondere alla convocazione verso il ritiro i rumors indicano nuovamente nel Paris Saint-Germain la sponda giusta per il Napoli. I transalpini avevano messo nel mirino Khvicha Kvaratskhelia, ma sul georgiano gli azzurri non hanno aperto minimamente perché anche l'esterno offensivo è centrale nel progetto tecnico. Osimhen, invece, è sempre stato in uscita e già tenuto fuori dai ragionamenti sul 2024/2025. Gli incroci di mercato potrebbero determinare Alvaro Morata dall'Atletico Madrid al Milan, Randal Kolo Muani dal PSG ai Colchoneros e, quindi, Osimhen dal Napoli ai parigini. A quel punto gli azzurri avrebbero lo spazio di manovra utile per Romelu Lukaku, indicato da Conte come prezioso nello sviluppo del progetto.