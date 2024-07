IL PIZZINO SPOT di Urgo: Girotondi Tanti "cavalli di ritorno" in casa azzurra

Il ritiro del Napoli è cominciato con l'arrivo a Castelvolturno di molti "cavalli di ritorno". La lista è lunga: Folorunsho, Cheddira, Zerbin, Caprile e Gaetano. Zanoli ne ha fatto parte per un po', poi ha preso la via (temporanea) di Genova, sponda rossoblu.

Cosa ne sarà di loro nessuno lo sa.

Con la partenza di Gollini è (quasi) certo che il giovane e promettente portiere ex Bari resterà. Come dovrebbe rimanere anche Folorunsho, visto il rinnovo in essere, l'accreditamento nazionale dopo la felice esperienza veronese e (pare) la stima di Conte. Gli altri credo che continueranno a girare.