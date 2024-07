Conte lavora sulla difesa a tre. Osimhen si ferma per affaticamento Domani il primo test amichevole a Dimaro contro i dilettanti dell'Aunane

Il Napoli di Antonio Conte si prepara al primo test stagionale, domani contro i dilettanti dell'Aunane: curiosità per vedere se la tanto annunciata difesa a tre farà subito il suo debutto. Oggi, intanto, l'allenatore ha provato la difesa a cinque, con Spinazzola esterno sinistro e Zerbin a destra. I centrali erano Juan Jesus a sinistra, Rrahmani al centro e Mazzoni, ex Primavera, a destra. Non si è allenato con i compagni il nuovo acquisto Rafa Marin, alle prese con un fastidio alla caviglia. Domani non dovrebbe partecipare al test amichevole, così come Victor Osimhen, che oggi ha svolto solo terapie per un leggero affaticamento muscolare. Si moltiplicano le voci di addio del nigeriano, nonostante i tifosi chiedano la sua conferma.

Conte, infatti, aspetta il suo sostituto, che dovrebbe essere Romelu Lukaku. Ma il Napoli guarda anche alla difesa: il ds Manna dovrà fare almeno un paio di cessioni, ma lo spagnolo Hermoso sarebbe pronto a firmare. L'ex Atletico Madrid, oggi svincolato, avrebbe dato priorità al Napoli e aspetta soltanto una chiamata. In uscita ci sono Ostigard e Natan, che potrebbero non rientrare nei piani del nuovo allenatore. Si parla anche di attacco, con le voci su Berardi e Greenwood. Dovrebbe essere l'inglese un'opportunità che il Napoli proverà a cogliere, soprattutto se il Manchester United dovesse cederlo in prestito.