Il Napoli si prepara agli ultimi giorni di allenamenti Sabato l'ultima amichevole in Trentino contro il Mantova

Dopo sei giorni di allenamenti intensi, l'allenatore del Napoli Antonio Conte ha finalmente concesso un pomeriggio libero alla squadra. La decisione dopo la partita di ieri, dove gli azzurri sono apparsi in difficoltà e con le gambe pesanti. Tuttavia, gli azzurri hanno lavorato anche questa mattina, e sempre di mattina domani riprenderanno gli allenamenti. Sabato l'ultima amichevole in Trentino contro il Mantova, squadra neopromossa in Serie B. Intanto, mentre il presidente De Laurentiis dice di avere sensazioni positive dopo i primi giorni di ritiro, oggi si è presentato uno dei tre nuovi acquisti, Leonardo Spinazzola. L'esterno di centrocampo, proveniente dalla Roma a parametro zero, è stato protagonista dell'amichevole di ieri, segnando il primo gol della stagione del Napoli. Arrivato con qualche scetticismo, il calciatore ci ha tenuto a rassicurare sulle sue condizioni fisiche e la voglia di essere protagonista nel Napoli di Conte.