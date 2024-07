Osimhen torna ad allenarsi. De Laurentiis firma autografi ai tifosi La cessione al Paris Saint Germain sembra vicina, ma l'attaccante prosegue il lavoro sul campo

Si rivede Victor Osimhen nell'allenamento di questa mattina a Dimaro. L'attaccante del Napoli, fermo da due giorni e mezzo, ha preso parte alla seduta tattica. Eppure, il suo addio sembra ormai scritto. Prosegue, infatti, la trattativa tra il presidente De Laurentiis e il Paris Saint Germain per il pagamento della clausola rescissoria di 120 milioni. Il Napoli non accetta contropartite tecniche e nemmeno sconti particolari. Si lavora, però, su un pagamento dilazionato, probabilmente in tre rate. Trattativa che prosegue e che dovrebbe completarsi entro domenica, quando la squadra lascerà il Trentino.

Intanto Conte prepara gli ultimi giorni di ritiro: l'epilogo sabato pomeriggio quando gli azzurri affronteranno il Mantova, squadra neopromossa in Serie B, nel secondo e ultimo test in Val di Sole. Questa sera, invece, l'allenatore e il suo staff incontreranno i tifosi in piazza e risponderanno alle loro domande. Sempre questa mattina sorpresa del presidente De Laurentiis, che è sceso in tribuna tra i tifosi e si è intrattenuto a lungo per firmare autografi e scattare foto. Nessuna dichiarazione del presidente alle domande sul mercato arrivate dai supporters azzurri. Nel frattempo, in campo, Conte proseguiva con il lavoro tattico: particolare attenzione ai movimenti difensivi con lo schieramento a tre.