Dimaro, Osimhen si allena regolarmente. Assente Anguissa L'attaccante al lavoro nonostante la trattativa per la cessione al Paris Saint Germain

Nonostante sia in corso la trattativa per la cessione al Paris Saint Germain, anche questa mattina l'attaccante del Napoli Victor Osimhen si è allenato regolarmente, così come ieri. Assente, invece, Frank Anguissa, che ieri era uscito anzitempo per un affaticamento. Non si è allenato neanche il giovane Ambrosino, che ha assistito alla seduta dalla panchina. Gli azzurri torneranno in campo oggi pomeriggio per la seconda seduta di lavoro. Domani pomeriggio l'amichevole contro il Mantova alle 18.