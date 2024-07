Napoli, molto positivo il bilancio del ritiro in Trentino Solo un infortunio e impressioni nel complesso positivo dopo le due amichevoli a Dimaro

Ultimo giorno in Trentino per il Napoli di Antonio Conte: a chiudere gli 11 giorni in Val di Sole l'amichevole di ieri pomeriggio contro il Mantova, secondo test stagionale. Gli azzurri hanno vinto 3-0, facendo vedere passi avanti, anche se limitati soprattutto al primo tempo. Sfida già chiusa dopo 17 minuti con le reti di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira. Sia l'esterno azzurro che l'attaccante marocchino avevano segnato nel precedente test contro l'Anaune Val di Non. Rimasto a guardare, a bordocampo in attesa del mercato, Victor Osimhen. Nel secondo tempo meno emozioni, nessun gol e tante sostituzioni. Conte ha perso l'attaccante Simeone, che si è fermato dopo 18 minuti dal suo ingresso in campo per un risentimento muscolare: al rientro in città sarà sottoposto a esami. Ancora una volta l'allenatore azzurro ha provato il 3-4-2-1 per tutta la partita, rinunciando a Cajuste, alle prese con un affaticamento muscolare. Squadra meno appesantita e che mostra le idee di Conte, anche se c'è ancora da lavorare sul mercato: in evidenza, comunque, il giovane classe 2003 Iaccarino e Cheddira, reduce dal prestito al Frosinone e probabilmente il migliore di questo ritiro in Trentino. Gli azzurri rientreranno in serata a Napoli e dopo tre giorni di riposo partiranno per il secondo ritiro, a Castel di Sangro.