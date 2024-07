Castel di Sangro aspetta il Napoli: gli eventi in programma Giovedì la partenza per il secondo ritiro, in Abruzzo. Domenica la prima amichevole

Archiviato il ritiro di Dimaro, ora l’obiettivo è rivolto a giovedì, quando la squadra si radunerà per il secondo ritiro estivo, questa volta a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno in Abruzzo fino all’8 o al 9 agosto, con data ancora da confermare. Il 10 agosto al “Maradona” il primo impegno ufficiale della stagione, contro il Modena per i 32esimi di Coppa Italia in gara unica. Nel frattempo a Castel di Sangro il Napoli giocherà altre tre amichevoli dopo le due in Trentino. Il 28 contro gli albanesi dell’Egnatia (ore 20), il 31 contro il Brest (ore 20) e il 3 agosto contro il Girona (ore 18.30). Intanto, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, a Radio Kiss Kiss Napoli ha annunciato una serie di eventi: «In questi giorni abbiamo assistito ad una pioggia battente che ha rinfrescato l’ambiente e la sera si scende a 14 gradi.

Ci saranno allenamenti a porte aperte tra mattine e pomeriggio, ci saranno tre amichevoli internazionali e il Pala Sport avrà una funzione di rappresentanza, di merchandising ed intrattenimento per i bimbi. Il teatro verrà sfruttato per le conferenze stampa, ne dovrebbero essere quattro di cui una può essere quella di Di Lorenzo». Secondo il sindaco di Castel di Sangro, in piazza si svolgeranno tre incontri, uno con Conte ed il suo staff e gli altri due coi calciatori. Il 30 luglio ci sarà anche un convegno in cui si parlerà di economia applicata al calcio. Biglietti per le amichevoli? Sono in vendita da ieri, è stata aperta la piattaforma e la procedura d’acquisto è facile. Data di rientro a Napoli? Ancora ho la conferma e dico che il 9 si alleneranno in mattinata e poi si torna a Napoli». Tutti appuntamenti da confermare: a differenza del Trentino, l’organizzazione del ritiro in Abruzzo è affidata direttamente al calcio Napoli, che nelle prossime ore diramerà il programma definitivo dei circa 15 giorni di permanenza a Castel di Sangro.