Ufficiale il rinnovo di Folorunsho: contratto fino al 2029 Il centrocampista ex Primavera, di rientro dal prestito al Verona, ha firmato il nuovo accordo

Michael Folorunsho ha rinnovato col il Napoli. Il centrocampista classe '98 ha prolungato il proprio contratto con il club azzurro per altri 5 anni.

La SSCNapoli ha dato l'annuncio tramite tweet: "Michael con noi fino al 2029!". A corredo del post la foto della firma che vede protagonisti il nazionale italiano e il presidente Aurelio De Laurentiis.

La passata stagione Folorunho aveva disputato un ottimo campionato in prestito all'Hellas Verona. Cinque gol e un assist in Serie A in 34 presenze, lo score dell'ex Bari in Veneto.