Abbonamenti, via alla vendita libera Da oggi aperta a tutti. I prezzi tra i meno cari della Serie A

Da oggi abbonamenti in vendita per tutti. Prosegue la campagna del Napoli, partita mercoledì 10 luglio, e che oggi dalle 12 entra nella Fase 3, ovvero la vendita libera. Parte la vendita libera degli abbonamenti del Napoli per il campionato di Serie A 2024-25. Cresce l’attesa tra i tifosi per la prima di campionato che parte il 17 agosto. Intanto, quasi tutti i club del massimo campionato hanno ufficializzato la loro campagna abbonamenti. Il portale Transfermarkt riporta una speciale graduatoria sui prezzi.In testa alla classifica dei club più costosi si posiziona la Juventus con una richiesta di 529 euro, seguita dal Milan con 380 e Fiorentina con 350.

Il Napoli si posiziona al nono posto alla pari del Cagliari per una cifra di 280 euro annui.L’abbonamentoper lastagione2024/25(20 Gare) includerà l’accesso a tutte le 19gare casalinghe di Serie A più l’accesso alla partita dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Tra le novità della nuova stagione sportiva ci sarà l’introduzione di due nuovi settori: Distinti Superiori Premium (da D14 a D17 e da D25 a D29) e Tribuna Posillipo Premium (da TP2 a TP5 e da TP8 a TP10). Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card della SSC Napoli (Fan Stadium Card). Si consiglia a tutti i tifosi in possesso di una Fidelity Card scaduta o in scadenza di rinnovarla fin da subito. I tifosi del Napoli devono dotarsi di Fidelity Card anche in vista della vendita dei biglietti per le singole gare.