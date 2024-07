Cheddira e Simeone in lotta per una maglia contro il Brest Questa sera l'amichevole del Napoli a Castel di Sangro

Nel giorno del compleanno di Antonio Conte, il Napoli scende in campo per il quinto test stagionale. Questa sera alle 20, al "Patini" di Castel di Sangro, la sfida ai francesi del Brest, formazione di Ligue 1 che è reduce da un importante terzo posto, e che si preparerà a giocare la Champions League. Si alza il livello degli avversari, dopo i dilettanti dell'Aunane, il Mantova neopromosso in Serie B e gli albanesi dell'Egnatia. Il risultato non è importante, ma una buona prestazione sarebbe il miglior regalo per l'allenatore, che oggi compie 55 anni e che a mezzanotte in punto ha ricevuto gli auguri del presidente De Laurentiis. Questa sera ancora assente Victor Osimhen, che rimane in uscita: così come Gaetano e forse Cajuste. Altri due azzurri che potrebbero partire nei prossimi giorni.

Sono da valutare il difensore Rafa Marin, che ieri ha ricevuto un colpo alla caviglia, mentre potrebbe partire dalla panchina Kvaratskhelia, alle prese con un leggero fastidio al polpaccio. Simeone è favorito su Cheddira per partire dal primo minuto. Quello di oggi sarà il penultimo test stagionale: il Napoli giocherà sabato alle 18.30 l'ultima amichevole estiva, ancora a Castel di Sangro, stavolta contro il Girona. Altro impegno difficile, visto che gli spagnoli sono reduci da un prestigioso quarto posto in Liga e la qualificazione in Champions. Non manca molto nemmeno al primo impegno ufficiale: il 10 agosto al "Maradona" il Napoli esordirà nei 32esimi di Coppa Italia contro il Modena.