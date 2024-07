Niente "regalo" di compleanno per Conte: ritarda l'operazione Osimhen-Lukaku Tempi lunghi per la cessione del nigeriano, che è attualmente bloccata

L'allenatore del Napoli Antonio Conte, che oggi festeggia 55 anni, dovrà pazientare per avere il suo regalo di compleanno. Non si sblocca l'affare Victor Osimhen, con la cessione dell'attaccante che resta in alto mare. Non si intravede una soluzione rapida, col timore che si possa arrivare alle ultime settimane di mercato e l'incognita di dover cominciare la stagione senza l'attaccante titolare. Romelu Lukaku, l'erede designato, resta tranquillo ad aspettare la chiamata. Ha l'accordo col club azzurro e non sembra pronto a cambiare idea, ma è ovvio che non si potrà tirare troppo la corda. La preoccupazione è data dal fatto che la partenza di Osimhen, seppur negli accordi e voluta da tutti, non è così scontata. Il nigeriano preferisce il Paris Saint Germain, che non solo non ha voluto pagare la clausola di 120 milioni, ma che ultimamente non si è fatto più vivo.

E' spuntato poi l'interesse del Chelsea, ma con la richiesta di un ingaggio più basso dei 10 milioni attuali, a cui Osimhen non è disposto a rinunciare. Da Parigi, invece, arriverebbe uno stipendio più ricco che attira l'attaccante. Sullo sfondo rimane la soluzione araba, ma anche in questo caso non si registrano segnali concreti, con Osimhen che vorrebbe restare in Europa. Un nodo difficile da sciogliere, con De Laurentiis che si sta preprando a cedere l'attaccante a cifre lontane dai 120 milioni fissati dalla clausola rescissoria. Quella firmata da Osimhen a Natale, e che di fatto potrebbe rappresentare una sorta di prigione dorata.