IL PIZZINO SPOT di Urgo: La stampa gongola Osimhen bloccato dalla clausola per la gioia della stampa nazionale e non solo...

Victor Osimhen è ancora qua e non accenna ad andarsene. La ragione è semplice: quel furbone di Aurelio De Laurentiis ha messo una clausola rescissoria di 130 milioni valida solo per l'estero e, a dispetto dell'incontestabile valore del calciatore e della sua giovane età, nessuno si è presentato per prenderlo. Ergo, dopo i saluti, gli abbracci e le lacrime di commozione, il nigeriano è rimasto seduto sulla panchina in attesa che arrivasse la sua ora. La stampa nazionale gongola a più non posso e pure qualche emiro che al fumantino presidente del Napoli gliel'aveva giurata già più di un anno fa.