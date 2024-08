Napoli, rebus numero 9: Conte punta su Raspadori e aspetta Lukaku Prove generali per Jack in vista dei primi impegni ufficiali degli azzurri

Aspettando Romelu Lukaku e in attesa di risolvere il nodo legato alla cessione di Victor Osimhen, Antonio Conte ha affidato a Giacomo Raspadori il ruolo di numero 9. Nel 3-4-2-1 del tecnico pugliese, l'ex calciatore del Sassuolo ha mostrato segnali molto interessanti e che potrebbero tornare utili in vista dei primi impegni ufficiali. Il tormentone attaccante, infatti, rischia di proseguire ancora a lungo: Osimhen ha un accordo con il Psg ma i francesi non hanno raggiunto l'intesa con De Laurentiis. Conte resta alla finestra e spera di poter riabbracciare quanto prima l'attaccante belga che ha messo Napoli in cima alle sue preferenze.

Nel frattempo oggi alle 18.30 a Castel di Sangro gli azzurri faranno le prove generali in vista dei 32esimi di Coppa Italia in programma sabato prossimo al Maradona contro il Modena. Anche nel test contro il Girona non ci sarà spazio per Osimhen che, a scopo precauzionale, resterà nuovamente a guardare i suoi compagni. Sarà Raspadori a guidare il reparto offensivo dei partenopei con Kvaratskhelia e Politano a supporto. Jack, già protagonista nell'amichevole contro il Brest, spera di riconfermarsi, anche per lanciare messaggi a Conte. Salvo sorprese di mercato, infatti, con Simeone e Ngonge fuori dai radar del tecnico azzurro, sarà lui a dover trainare il Napoli nei primi impegni ufficiali della stagione.