Verso Verona-Napoli: Buongiorno a rischio per un problema alla caviglia Domani alle 18.30 il debutto in campionato degli azzurri

Inizia il viaggio in campionato dopo la conferenza stampa di Antonio Conte che si terrà all’ora di pranzo, ma il tecnico avrà subito un’ansia riguardo alla difesa: oggi verranno valutate le con dizioni di Buongiorno.

Il difensore del Napoli, colpo di mercato dell'estate, durante la seduta di Ferragosto ha rimediato una distorsione alla caviglia. Oggi il punto sulle sue condizioni e le valutazioni in vista di Verona. Se non dovesse farcela, è probabile che Conte scelga di schierare una linea a tre composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera in difesa