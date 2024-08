Raspadori: "Problema mentale, dobbiamo resettare" L'attaccante dopo la brutta sconfitta col Verona: "Il passato deve essere dimenticato"

"Dobbiamo resettare mentalmente. Non riusciamo a reagire agli episodi negativi. Un secondo tempo così è inaccettabile". Così Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pesante ko per 3-0 rimediato al Bentegodi contro il Verona. "Siamo noi che di testa dobbiamo toglierci il passato e entrare in campo in maniera differente - ha aggiunto Raspadori -. Non possiamo con un solo episodio fare un passo indietro così. Il problema è mentale". Poi sulla possibilità che il rendimento di alcuni sia condizionato dal mercato: "Non siamo quelli che abbiamo fatto vedere. Non dobbiamo pensare ad alibi. Dobbiamo guardaci negli occhi e cambiare la nostra testa".