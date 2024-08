Rinforzi, solo David Neres contro il Bologna. Lukaku arriva nei prosssimi giorni Il trequartista portoghese partirà dalla panchina nella gara di stasera al "Maradona"

Dimenticare Verona per il debutto casalingo in campionato del Napoli. Azzurri subito chiamati al riscatto dopo la falsa partenza di sette giorni fa e le polemiche sul mercato, nate dalle parole di Conte alla vigilia della gara del "Bentegodi". L'allenatore è tornato sui suoi passi, risparmiando altre critiche e chiedendo supporto e pazienza al pubblico di Maradona. Niente sold out, ma comunque una buona cornice di tifosi, con la base fissa dei 22mila abbonati, più altri 15mila supporters che hanno acquistato il biglietto. Tutti aspettano una reazione e finalmente i primi gol in partite ufficiali. Dall'altra parte c'è il Bologna di Italiano, reduce da un pareggio nella prima giornata e altra squadra che deve dare risposte dopo l'ottima stagione scorsa.

A seguire i felsinei ci saranno poco meno di 500 tifosi, che sognano di rivedere la squadra stellare che proprio al "Maradona", sul finire dello scorso campionato, conquistarono la qualificazione in Champions. E il ritorno in Europa è l'obiettivo del Napoli, anche se Conte parla di una ricostruzione che potrebbe richiedere del tempo. E a proposito di rinforzi, oggi sarà a disposizione il nuovo acquisto David Neres, mentre bisognerà attendere l'arrivo di Lukaku a inizio settimana per le visite mediche. Il Napoli, inoltre, prova a chiudere per i centrocampisti Gilmour e McTominay.