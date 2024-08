IL PIZZINO SPOT di Urgo: Quelli "del Napoli" Gli annunci sui nuovi acquisti che dovrebbero far cambiare volto al Napoli

"Romelu Lukaku è del Napoli" - così ha dichiarato la RAI il 26 agosto alle 19.07. Salvo aggiungere che la cosa non sarebbe stata ufficializzata prima di qualche giorno a causa della annosa (sic!) "questione dei diritti d'immagine". Alle 13.31 intanto Kiss Kiss aveva già annunciato che Scott McTominay era "un nuovo calciatore del Napoli", aggiungendo che la società azzurra aveva "l'accordo sia con il Manchester che con il calciatore". Anche in questo caso però si precisava che il centrocampista "stava risolvendo le ultime pendenze con il suo attale club, ma il Napoli contava di chiudere l'affare in giornata".