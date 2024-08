Napoli in campo contro il Parma sulle ali dell'entusiasmo Il Napoli torna a Fuorigrotta dopo la vittoria sul Bologna e i grandi colpi di mercato

Questa volta non c’è la depressione post Verona. La terza giornata di campionato è ancora una volta al Maradona: l’ultima gara di agosto, prima della sosta, che riporterà il Napoli in campo nel week end del 15 settembre in casa del Cagliari. Il Napoli va a caccia del bis al Maradona. Questa sera gli azzurri ospitano il Parma di Pecchia a Fuorigrotta dopo aver battuto domenica scorsa il Bologna. Chiuso il mercato e completata la rosa, Antonio Conte finalmente può concentrarsi solo sul calcio giocato. Il tecnico è stato accontentato da De Laurentiis. Soprattutto in attacco, dove è arrivato il suo pupillo Lukaku. Big Rom è apparso in forma ma contro gli emiliani si giocheranno una maglia fa titolare Simeone e Raspadori. Magari nella ripresa il belga potrebbe trovare un po’ di spazio. Simeone potrebbe essere favorito a Jack.

ALLE SPALLE DEL CENTRAVANTI confermati Kvara e Politano. Il georgiano è ritornato a segnare col Bologna e vuole ripetersi. Dall’altra parte l’esterno romano proverà a sbloccarsi per evitare di lasciare spazio a Neres. Il centrocampo è stato rinforzato ma Anguissa e Lobotka saranno domani confermati nella zona nevralgica. Poi Mazzocchi a destra e Olivera a sinistra. La difesa non si discute. Al centro del reparto Rrahmani. I due braccetti saranno Di Lorenzo e Buongiorno. Trai pali Meret. Il Napoli di Conte sfida il Parma di Pecchia alle 20,45 al Maradona. Gli azzurridopo l’ottimo 3-0 sul Bologna vogliono dare altri segnali di risveglio e voltare definitivamente pagina dopo la fragorosa caduta con il Verona alla prima. Trovare la seconda vittoria stagionale non sarà molto facile, il Parma infatti ha appena battuto il Milan e prima aveva inchiodato la Fiorentina sull’1-1, la neopromossa non ha timore reverenziale e ha molto frecce nel proprio arco per fare male ad un’altra grande.

SQUADRA CHE VINCE non si cambia e così Antonio Conte che ha accolto Lukaku e McTominay nelle ultime ore, non stravolgerà la formazione che ha battuto il Bologna. In attacco Raspadoriè in vantaggio su Simeone, per il resto non ci sono dubbi a sinistra confermato Olivera, dall’altra parte del campo Mazzocchi si tiene stretta la maglia anche grazie allo spostamento nei tre centrali di Di Lorenzo. Nessun cambio in vista anche per il Parma che conferma l’undici che ha battuto con pieno merito il Milan nella scorsa giornata. In porta Suzuki è ormai il titolare, in mediana tutto ruota intorno al gioiellino Bernabè. Nel 4-2-3-1 Bonny sarà il centravanti con a sostegno Sohm e sugli esterni Mihaila, favorito su Almqvist e Cancellieri, inamovibile Man che ha sgenato due gol nelle ultime due partite. Messo da parte il pesante 3-0 subito all’esordio contro il Verona, il Napoli di Antonio Conte in casa contro il Parma, finora già a quota 4 punti dopo due giornate, vuole bissare il 3-0 ottenuto domenica contro ilBologna e andare alla pausa per le nazionali con 6 punti. Obiettivo alla portata per gli esperti di Goldbet e William Hill, che vedono a 1,47 il segno ‘1’ contro il 7 del colpo esterno di Fabio Pecchia, vice di Benitez a Napoli tra 2013 e 2015. Nel mezzo, a 4,60, il pareggio, assente tra le due squadre da ben 16 uscite. Per i bookie sarà ancora un Napoli da Over, opzione offerta a 1,63 contro l’Under visto a 2,15.