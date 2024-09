Lukaku: "Un onore essere qui, felice di riavere Conte. Ora dobbiamo lavor L'attaccante subito in gol al suo debutto: è stato schierato dopo un'ora di gioco

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo per 2-1 sul Parma. "E' un onore giocare per questa squadra, per questi compagni e per questi tifosi. I ragazzi mi hanno acoclto molto bene, abbiamo lavorato molto duro e i discorsi in allenamento hanno pagato". Sul gol all'esordio. "Il tipo di abitudine nella mia carriera è che faccio gol all'esordio. Alla fine abbiamo, vinto questo è l'importante". Su Conte. "Sono molto contento di aver ritrovato Conte, ma ora dobbiamo lavoare: il percorso inizia oggi".