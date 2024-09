IL PIZZINO SPOT di Urgo: Bravo Conte! Condivisibile l'assoluta avversità a prendere in prestito dalla Juventus Arthur Melo...

Finalmente ho trovato qualcosa che mi accomuna al tecnico azzurro, l'assoluta avversità a prendere in prestito dalla Juventus Arthur Melo, il 28enne brasiliano - inferiore anni luce a Piotr Zielinski, che il Napoli ha trattato (come al solito) come uno scappato di casa - transitato senza alcun successo da Firenze e in cerca di inesistenti estimatori. Il centrocampista verdeoro è un classico esempio di bufala: strapagato, senza una chiara posizione in campo e con uno stipendio da top player (6 milioni netti a stagione di cui la Juventus era disposta a coprire solo i primi due mesi). Bravo Conte!