Tre giorni di riposo per gli azzurri. La ripresa mercoledì senza nazionali Lukaku non è andato col Belgio, ma sono partiti i due scozzesi Gilmour e McTominay

Tre giorni di sospirato riposo. Antonio Conte ha voluto far tirare un po’ il fiato ai suoi ragazzi dopo la partita vinta sabato contro il Parma. L’appuntamento per gli azzurri è mercoledì a Castel Volturno. Mancheranno naturalmente all’appello i nazionali che si aggregheranno alle rispettive squadre per disputare gli incontro di Nation League. Al centro sportivo, però, resteranno sia Lukaku che Neres mentre mancheranno all’appello gli ultimi due arrivati che andranno con la Scozia. Il tecnico, comunque, ne approfitterà per impartire nuove lezioni e soprattutto per far capire a tutti come bisogna andare in campo con la una concentrazione continua.