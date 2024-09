Rapina Neres, rubato Rolex da 100mila euro: spunta l'ipotesi di un "basista" Scattano le indagini per individuare i rapinatori che hanno colpito sabato sera a Fuorigrotta

Lo hanno seguito dall'uscita dello stadio e sono entrati in azione in una zona in cui il minivan è costretto a rallentare, hanno sfondato il vetro, puntato la pistola e strappato via dal polso il costoso orologio dal braccio del nuovo acquisto del Napoli. Sull'ediione odierna de Il Mattino vi è la ricostruzione della rapina di cui è stato vittima David Neres dopo Napoli-Parma: "Il minivan con i vetri oscurati a bordo del quale Neres viaggiava insieme alla famiglia è stato braccato in via Nino Bixio, prima di svoltare verso via Consalvo in direzione tangenziale.

I rapinatori sono entrati in azione, rapidi, mirati. Hanno sfondato il finestrino posteriore destro dove era seduto il calciatore, hanno mostrato la pistola e si sono impossessati del Rolex da 100mila euro. Un colpo evidentemente studiato nei minimi dettagli, forse con l'aiuto di qualche basista poco fuori (o poco dentro) lo stadio, che sapeva quale posto aveva occupato il calciatore all'interno del minivan e, soprattutto, che tipo di orologio indossava".