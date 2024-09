Osimhen, accoglienza e grande entusiasmo a Istanbul: "Che bello, è incredibile" L'attaccante ormai ex Napoli è arrivato nella notte: oggi le visite mediche e la firma sul contratto

Dopo una trattativa anche piuttosto rapida, Victor Osimhen può considerarsi un nuovo giocatore del Galatasaray. L'attaccante nigeriano, che si trasferisce in prestito secco, è arrivato ad Istanbul accolto all'aeroporto da decine di migliaia di tifosi ed accompagnato anche dal suo agente Calenda con a collo la bandiera del club turco. Osimhen s'è subito divertito, come da tradizione per i nuovi giocatori del Galatasaray, a far partire i cori principali dei tifosi.

Per il nigeriano anche le primissime battute ai giornalisti presenti: "E' una bella sensazione, l'atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui. Ci vediamo allo stadio, farò il massimo per i tifosi, per farli gridare ad ogni gol, farò il massimo per loro. Mertens? E' un grande ragazzo, è bello ritrovarlo, ho parlato con lui prima di venire e sarà bello incontrarci di nuovo".