C'è distanza per il rinnovo di Kvaratskhelia, ma la trattativa è appena iniziata La richiesta dell'attaccante è alta: 8 milioni a stagione, mentre De Laurentiis ne offre 5

In attesa della ripresa degli allenamenti, fissata per martedì, in vista della sfida contro il Cagliari di domenica prossima, il Napoli si è liberato della grana Osimhen. L'attaccante nigeriano è andato al Galatasaray, seppur solo in prestito, ma almeno per questa stagione libererà il Napoli dal pesante ingaggio di un milione di euro al mese. Sospiro di sollievo anche per Conte, che eviterà di avere l'ingombrante presenza del bomber dello scudetto, che era destinato a rimanere ai margini, fuori rosa e fuori lista. E l'arrivederci di Osimhen spiana le porte al rinnovo di Kvaratskhelia: si liberano risorse economiche per fare posto al nuovo contratto del georgiano, che dopo alcune lamentele estive è rimasto proprio in attesa del rinnovo.

Oggi l'attaccante, ieri in gol con la sua nazionale contro la Repubblica Ceca, guadagna poco più di un milione l'anno. Stipendio inferiore a quello di una riserva, e che necessita di un ritocco. Tuttavia, le richieste del procuratore di Kvara non sono affatto modeste: si parla di ben otto milioni a stagione. Un'idea molto diversa da quella del presidente De Laurentiis, che non vorrebbe andare oltre i cinque. Pur restando un ingaggio di tutto rispetto, resta la distanza con la richiesta del georgiano, ma per ora prevale l'ottimismo. Si tratta di un altro capitolo che Conte vorrebbe chiudere al più presto.