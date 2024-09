Kvaratskhelia, allarme rientrato: c’è ottimismo Conte valuterà il georgiano, ma dovrebbe aver smaltito completamente il colpo alla caviglia

Dopo aver rimediato una botta durante la pausa per le nazionali, sembrava che Khvicha Kvaratskhelia potesse essere in dubbio per il match di domenica traCagliari e Napoli. Tuttavia, rientrato a Napoli, la preoccupazione è sparita. Così come la contusione che gli aveva causato dolore. Le ultime valutazioni saranno fatte oggi, ma c’è ottimismo.