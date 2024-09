Stadio "Maradona" in vendita, Manfredi risponde a De Laurentiis Il sindaco di Napoli: "Non abbiamo mai ricevuto offerte"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi risponde al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul tema Maradona: "Noi non abbiamo mai ricevuto un'offerta, quando ci sarà un'offerta che seguirà le norme che oggi sono in vigore a cui tutti si devono attenere essendo proprietà pubblica, a quel punto valuteremo quelle che sono le opportunità" le sue parole al Tg Rai.

De Laurentiis aveva annunciato ieri: "Manifestato al Comune interesse su un'area già individuata e che necessita di bonifica che faremo a nostre spese. Un investimento anche nel vivaio. Il secondo elemento è l'acquisto e la riqualificazione del Maradona: c'è un gruppo di lavoro interno al club per lo studio di riqualificazione anche delle aree circostanze. Ai napoletani l'eredità di uno stadio funzionale, ma anche un'esperienza quotidiana unica con aree commerciali, interattive, di ristorazioni e museo. In attesa del via libera del Comune alla vendita dello stadio, ma siamo ottimisti: il Comune si libererà di un costo e regalerà alla città un'opera moderna per gli Europe".