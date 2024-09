IL PIZZINO SPOT di Urgo: La fortuna e Pairetto L'errore grave di Pairetto durante Monza-Inter, la fortuna è cieca...

Al minuto 94 di Monza-Inter, quando il risultato era di 1 a 1, Zielinski fa un duplice fallo al limite della sua area, prima su Dani Mota e poi su Bondo. L'arbitro Luca Pairetto lascia correre il primo per un insignificante vantaggio, ma non il secondo, nonostante la palla stesse arrivando a Pessina solo davanti al portiere avversario e senza altri difensori nei paraggi. Per l'ex arbitro Luca Marelli l'errore è grave, trattandosi di "fischio di precipitazione": non avrebbe atteso il tempo giusto per dare all'azione l'opportunità di concludersi. Se la fortuna è cieca, Pairetto ci vede benissimo.