IL PIZZINO SPOT di Urgo: Ciao Totò!

Ad appena 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 a dicembre) se n'è andato Salvatore Schillaci, detto Totò. Aveva lo stesso nome (Salvatore) e lo stesso diminutivo (Totò) usato da Giuseppe Tornatore per il piccolo protagonista del suo meraviglioso film "Nuovo cinema Paradiso". Siciliano come lui, sognatore come lui. Un puro, un affamato, uno di quei "poveri" per cui il Padreterno ha spalancato le porte dei suoi cieli più belli. Nessuno lo replicherà mai più uno così. Nessuno lo rivedrà più. Solo nei ricordi di chi lo ha conosciuto e ha gioito con lui alla Juventus o nella nazionale di quel meraviglioso campionato del mondo del 1990. Ciao Totò!