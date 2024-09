Giovedì la sfida al Palermo. Oggi si torna al lavoro: ci sarà il turnover Il Napoli si prepara all'impegno infrasettimanale al "Maradona"

Giovedì sera il Napoli tornerà in campo. Gli azzurri saranno impegnati nei sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Palermo allo stadio Maradona (ore 21). Oggi Conte riprenderà gli allenamenti per cominciare a prepare la partita contro i siciliani. Sarà l’occasione, mantenendo sempre l’equilibrio, per fare un po’ di turn over. Ci sono tanti calciatori in rosa che aspettano il loro momento per mettersi in evidenza. Potrebbe toccare a Rafa Marin per esempio. Pure Gilmour dovrebbe essere dell’incontro dall’inizio così come Neres in attacco al posto di Politano.