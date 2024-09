Il Napoli di Conte scaccia via i fantasmi del turnover Nemmeno Spalletti era riuscito a evitare brutte figure in Coppa Italia, così come Mazzarri nel 2023

Il Napoli scaccia via anche i fantasmi del turnover, e dopo due eliminazioni consecutive al primo turno prosegue la sua strada in Coppa Italia. Conte elimina il Palermo mandando in campo una formazione quasi totalmente rimaneggiata: ben 10 cambi, con il solo Lobotka superstite tra i titolari visti a Torino contro la Juventus. Le risposte arrivano subito, con Ngonge scatenato che firma una doppietta in pochi minuti. Poi le reti di Juan Jesus e i primi gol in azzurro dei nuovi acquisti Neres e McTominay. "Maradona" in festa, con i tifosi che hanno visto un Napoli finalmente spietato e autoritario, anche con le riserve in campo. Gli azzurri guadagnano l'accesso agli ottavi, quando a dicembre sfideranno la Lazio all'Olimpico, ancora in gara unica.

E gli oltre 40mila di Fuorigrotta si preparano con grande entusiasmo ad altre due partite consecutive in casa: domenica sera arriverà il Monza per il sesto turno di campionato, con la gara che sarà diretta dall'arbitro Manganiello, mentre venerdì si giocherà ancora tra le mura amiche contro il Como, prima della sosta di ottobre. Soddisfatto Antonio Conte, che dimentica gli impacci visti in Coppa Italia contro il Modena e soprattutto nella sconfitta di Verona alla prima giornata. Il Napoli comincia ad acquisire sicurezze, e raccoglie le prestazioni molto positive di Gilmour, al debutto da titolare, così come Rafa Marin, che ha giocato la sua prima partita in azzurro mostrando grandi segnali di crescita.