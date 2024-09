IL PIZZINO SPOT di Urgo: La lupa dantesca Se il Napoli crescerà vedrete che non ci saranno solo elogi...

Vedrete che non ci saranno solo elogi. Se il Napoli crescerà - e la partita di Coppa Italia contro il Palermo, giocata con le cosiddette seconde linee, sembrerebbe suggerirlo - le domande dei giornalisti al fumantino Antonio Conte diventeranno sempre più pungenti e astiose. Se ne intravedono già i primi segnali. Si parla di "limiti" e "paletti" posti dalla società ad arrivi ben più importanti di Lukaku, McTominay e Gilmour. La lupa dantesca, come da tradizione, non si sazierà, e giù domande su mercato, giocatori meno utilizzati, rinnovo di Kvaratskhelia (a otto scandalosi milioni di euro) e cavalli di ritorno.