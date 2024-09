Il Napoli cambia quasi tutto: nove sostituzioni per la sfida contro il Monza Conte richiama i titolari ma conferma il 4-2-3-1. Conferme solo per Caprile e Lobotka

Archiviata la Coppa Italia con la qualificazione agli ottavi di finale contro la Lazio, il Napoli è pronto a rituffarsi nel campionato per sfruttare il doppio turno casalingo che potrebbe valere il ritorno al primo posto in classifica. Gli azzurri alle 20.45 sfideranno il Monza al “Maradona”, mentre venerdì prossimo ancora a Fuorigrotta contro il Como. Un calendario, almeno sulla carta favorevole, soprattutto considerando che dopo la sosta di ottobre ci saranno Empoli e Lecce prima del big match contro il Milan. Un periodo che Conte vuole rendere redditizio al massimo, nel segno di quella continuità che ha aveva chiesto e che sta trovando, prima col pareggio in casa della Juventus, e poi col travolgente successo in Coppa Italia.



Ben nove dovrebbero essere le sostituzioni. Rispetto al match col Palermo resterebbero in campo solo Caprile e Lobotka. Per il resto tutti fuori. La difesa sarà ancora a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo assieme allo slovacco ci saranno i giganti Anguissa e McTominay. Lo scozzese è diventato imprescindibile per Conte in campionato, e sta dimostrando di essere una risorsa preziosa in zona gol. Rivoluzione pure in attacco. La prima punta sarà Lukaku. Big-Rom ritorna titolare al Maradona con l'obiettivo di aumentare il suo bottino personale. Chi va a caccia di gol è senza dubbio Politano. Dall'altra parte ci sarà Kvaratskhelia, che di reti ne ha realizzate già due ma non si accontenta. Arbitrerà l'arbitro Manganiello.