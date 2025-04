Monte Faito: psicologi dell'emergenza subito in campo dopo il crollo della funi Il cordoglio dell’Ordine degli Psicologi della Campania

Dopo il tragico incidente della funivia del Monte Faito, che ha causato la morte di quattro persone e il ferimento di un’altra, arriva il messaggio di cordoglio da parte dell’Ordine degli Psicologi della Campania. Il presidente Armando Cozzuto ha espresso la vicinanza dell’intera categoria professionale alle famiglie delle vittime e ha sottolineato il rapido intervento dei gruppi specializzati in psicologia dell’emergenza.

“Esprimo a titolo personale e di tutta la categoria professionale il più sentito cordoglio – ha dichiarato Cozzuto – Gli psicologi iscritti nei registri regionali della Protezione Civile sono stati immediatamente attivati e hanno operato fin da subito sul luogo del disastro.

Psicologi dell’emergenza: supporto immediato e a lungo termine

Secondo quanto comunicato dall’Ordine, i professionisti attivati sono formati per operare in scenari critici come quello verificatosi sul Monte Faito, non solo nell’immediato, ma anche nel medio e lungo periodo. Il loro compito è fornire supporto psicologico a vittime, familiari, testimoni e operatori coinvolti in eventi traumatici.

“Siamo pronti a fare la nostra parte – ha aggiunto Cozzuto – per trasformare la fragilità in una risposta efficace e umana.”

L’importanza della psicologia nelle emergenze

La presenza degli psicologi dell’emergenza è ormai riconosciuta come fondamentale in casi di catastrofi, incidenti e lutti collettivi, offrendo sostegno emotivo e aiutando a prevenire lo sviluppo di traumi a lungo termine. Il caso del crollo della funivia di Faito rappresenta un esempio concreto di come l’intervento tempestivo possa fare la differenza.

Un lavoro silenzioso, ma essenziale

Mentre proseguono le indagini sulle cause del disastro e la comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, il lavoro degli psicologi si muove dietro le quinte, ma con impatto profondo. La risposta dell’Ordine e della Protezione Civile dimostra quanto sia cruciale l'integrazione tra soccorso tecnico e supporto umano in situazioni di emergenza.