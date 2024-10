IL PIZZINO SPOT di Urgo: Solo torti Nei confronti del Napoli sempre e solo torti da parte degli arbitri anche se Livio Marinelli...

Umberto Chiariello ha invitato i tifosi napoletani a "crescere" e a non attribuire a un "complotto" tutti i torti arbitrali già subiti dalla loro squadra del cuore, adducendo a sostegno della sua tesi il fatto che il direttore di gara di Juventus-Cagliari, Livio Marinelli, dopo aver concesso un rigore scandaloso ai bianconeri e non espulso (e neanche ammonito) il solito Gatti dopo soli 3' di gioco, ha assegnato un rigore non clamoroso ai sardi a due minuti dal termine ed espulso Conceição per presunta simulazione. Faccio il bambino e ricordo a Chiarello che per il Napoli ci sono solo torti.