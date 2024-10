Lukaku riprende a correre. Dopo la sosta vuole essere al top L'attaccante del Napoli ha rinunciato alla convocazione con il Belgio, ma al suo posto c'è Ngonge

Ancora niente Nazionale. Inutile rispondere alla chiamata del Belgio se non sta bene fisicamente. Potrebbe rischiare di farsi male in Nations League. E non ne varrebbe la pena. Ed ecco che Romelu Lukaku è rimasto agli ordini di Conte che ieri pomeriggio ha ritrovato i “superstiti” del suo gruppo al centro sportivo domitiano. Senza dodici elementi si potrà fare veramente poco. Ci saranno i ragazzi della Primavera per provare qualcosa. Ma questi giorni serviranno soprattutto a Lukaku per fare dei richiami di preparazione. Ha bisogno di “correre” ancora Romelu. I due ritiri saltati sono stati un dannoe quindi deve sfruttare queste soste per poter essere al top. Alla ripresa del torneo in casa dell’Empoli vorrebbe stare già al 95%. Sarebbe un gran successo perché vorrebbe dire che starebbe al passo degli altri compagni di squadra. Il preparatore atletico Costantino Coratti gli ha programmato una tabella importante. È specifica naturalmente. E questi giorni senza partite ufficiali possono essere determinanti per avere dei dati confortanti. Conte gli sta sempre vicino. Gli dà dei consigli e lo stimola a dare sempre il massimo senza mai tirarsi indietro quando si tratta di fare dei sacrifici.