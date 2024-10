Napoli a ranghi ridotti, ma non manca l'intensità negli allenamenti Conte senza i 12 nazionali: stasera in campo gli italiani, anche se partiranno dalla panchina

Mancano i 12 nazionali impegnati con le rispettive squadre tra Nations League e qualificazioni ai Mondiali, ma Antonio Conte non allenta l'intensità del lavoro. Anche se a ranghi ridotti, il Napoli continua a lavorare sodo a Castel Volturno. Dopo la doppia seduta di ieri, nel pomeriggio allenamento congiunto con la Juve Stabia. Non è la prima volta che gli azzurri incrociano la squadra di Pagliuca, anch'essa ferma per la sosta in Serie B. Previsto a Castel Volturno un test contro i gialloblu, autentica rivelazione del campionato cadetto. Il Napoli sarà integrato da qualche elemento della Primavera. Conte dovrà attendere una settimana per ritrovare il gruppo al completo.

Intanto oggi scenderanno in campo i primi nazionali: su tutti i tre italiani, che alle 20.45 sfideranno il Belgio per la terza giornata di Nations League. Tuttavia, per Di Lorenzo, Raspadori e Buongiorno si prospetta la panchina, almeno dall'inizio. Possibile un loro impiego nell'altra partita, quella contro Israele di lunedì. E intanto proseguono le indagini dopo il tentato furto dell'auto di Juan Jesus, con tanto di duro sfogo del calciatore sui social. Il difensore brasiliano ha sporto denuncia, e si sta lavorando sui geolocalizzatori per arrivare ai colpevoli. Il calciatore si è detto preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, anche se il tentato colpo non dovrebbe aver nulla a che vedere con la sua professione.