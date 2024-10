Conte potrebbe cambiare qualcosa contro l'Empoli: si "scalda" Spinazzola Qualche nazionale, come Olivera e Anguissa, rientrerà non prima di giovedì. Non si escludono novità

E' evidentemente soddisfatto Antonio Conte, che sta gestendo la settimana della sosta alternando allenamenti a ritmi intensi a giorni di riposo. Come questo week end, ad esempio, nel quale l'allenatore azzurro ha concesso due giorni liberi. Domani la ripresa degli allenamenti, aspettando il rientro dei primi nazionali: martedì dovrebbero già essere a disposizione i tre italiani, Raspadori, Di Lorenzo e Buongiorno, che domani sera saranno impegnati nella sfida tra Italia e Israele a Udine. Conte, però, dovrà attendere almeno fino a giovedì per ritrovare il gruppo al completo, se non addirittura venerdì.

Gli ultimi a rientrare saranno Anguissa e soprattutto Olivera, impegnato in Sud America con la nazionale uruguaiana. Ecco perché l'allenatore valuterà le condizioni dei suoi giocatori dopo il lungo viaggio, e per questo non si escludono novità di formazione. Proprio Olivera potrebbe lasciare il posto a Spinazzola, che in allenamento sta dando risposte sempre più convincenti. A centrocampo non si scarta l'idea di lanciare Gilmour al posto di Anguissa, ma dipenderà da come tornerà il camerunense. Intanto c'è Neres che scalpita: l'ottimo rendimento da subentrante per ora non gli è ancora valso il posto da titolare in campionato. Dovrebbe rimanere ancora fermo Meret: a Empoli ancora Caprile tra i pali, col portiere titolare che potrebbe recuperare per la gara con il Lecce.